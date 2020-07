Food: assegnati 'Sardinia awards' alle eccellenze agroalimentari del territorio

Roma, 13 lug. (Labitalia) - pitato per il secondo anno consecutivo il galà di premiazione. “Abbiamo voluto fortemente ospitare questo evento che si propone di valorizzare attivamente la Sardegna e le sue eccellenze. In questo periodo estremamente delicato, vogliamo dare un concreto segnale per incrementare la ripresa e promuovere l'unicità della nostra regione di cui Is Molas Resort è da sempre portavoce", spiega il direttore di Is Molas Resort, Roberto Pappalardo. L'evento, molto atteso dall'industria dell'agroalimentare, è stato quest'anno patrocinato per la prima volta anche dal ministero delle Politiche agricole oltre che dalla Regione Sardegna e dall'Agenzia Laore (l'agenzia regionale che si occupa dell'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale). I Sardinia Food Awards sostengono le aziende produttrici di prodotti d'eccellenza fornendo loro la possibilità di entrare nei grandi circuiti commerciali facendosi conoscere tramite la degustazione dei propri prodotti di punta a giurie selezionate, costituite da influencer e professionalità del settore. Quest'anno, nonostante la difficile fase dovuta al lockdown, le aziende partecipanti sono state 214 (189 nella scorsa edizione) iscritte nelle varie categorie: vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci. Tra le novità l'integrazione di alcune sottocategorie dovuta al boom di iscrizioni e la presenza di premi speciali per dare maggiore risalto ai piccoli produttori. Veri e propri 'Oscar delle eccellenze agroalimentari regionali', i Sfa hanno dimostrato fin dalla prima edizione di essere un evento innovativo e con prospettive concrete: i partecipanti, oltre a vincere l'ambito premio, entreranno a far parte di un progetto che li vedrà protagonisti con la grande distribuzione, grazie al Gruppo Crai, main sponsor che da quest'anno ha deciso di investire sul progetto; ma anche con il coinvolgimento di buyer internazionali. Nei prossimi mesi, infatti, lo staff degli Italy Food Awards, che comprende oltre alla Sardegna altre 4 regioni italiane (Toscana, Puglia, Piemonte e Veneto), selezionerà i produttori interessati, realizzando un nuovo progetto di e-commerce che vedrà la luce il prossimo 1° settembre. L'evento vuole dare spazio alla grande qualità, anche quella proveniente dalle piccole aziende, proponendosi come riconoscimento per chi ogni giorno lavora instancabilmente alla ricerca dell'eccellenza.