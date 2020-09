Fiere: Ieg e Fidapa Bpw a sostegno dell'imprenditoria femminile

Vicenza, 10 set. (Labitalia) - Italian Exhibition Group e BPW International, siglano un accordo di collaborazione a sostegno dell'imprenditoria femminile. L'accordo si propone di valorizzare e migliorare i talenti femminili nell'economia, nella scienza e nella cultura per favorire una costante partecipazione delle donne alla vita sociale. Organizzazione di eventi comuni o in reciproca partecipazione e la presenza dei rispettivi loghi sui siti istituzionali saranno i primi segnali concreti di questa collaborazione. La sigla dell'accordo viene a valle del lungo percorso intrapreso da Michela Amenduni, Product Marketing Communication Manager Jewellery Fashion Division di IEG nell'ambito delle azioni di CSR della SpA e sotto la preziosa egida di Carla Laura Petruzzelli, Presidente Fidapa BPW Italy della sezione di Vicenza. Da tutto questo scaturirà sabato 12 settembre, alle 17.45, presso la Hall 7 del quartiere fieristico di Vicenza, un primo evento in collaborazione: il talk BPW International: empowering women to realize the sustainable development goals, ospitato all'interno del programma di VOICE. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria di Amany Asfour, Presidente di BPW International, che interverrà in collegamento video dall'Egitto, della stessa Carla Laura Petruzzelli, e di Giuseppina Seidita, Finance Officer BPW International. Sarà un momento per celebrare l'accordo di collaborazione recentemente chiuso con IEG e per una presentazione da parte di Amany Asfour del ruolo internazionale di BPW nel supportare lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. “La collaborazione tra IEG e BPW International - dice Carla Laura Petruzzelli - non può che generare un valido supporto per l'ottimizzazione dei risultati non solo economici ma anche in termini di nuova economia aderente ai principi di sostenibilità, innovazione ed etica caratterizzanti l'imprenditoria femminile. Siamo orgogliosamente grate a IEG per questo accordo che ci vede coesi nel raggiungimento degli stessi obiettivi”. “Siamo orgogliosi - dice Michela Amenduni - di ospitare BPW ad un appuntamento atteso da tutta la comunità orafa e gioielliera internazionale qual è Voice, nel solco della tradizione di massima attenzione alle complessive tematiche della CSR di Vicenzaoro e di IEG tutta. BPW con la sua storia centennale ha infatti valorosamente testimoniato l'importanza dell'affermazione sociale e professionale delle donne nel mondo contemporaneo”. “Per le donne, l'incoraggiamento a perseguire i propri obiettivi professionali e imprenditoriali - aggiunge Silvia Fabbri, HR director di IEG che ha formalizzato l'accordo - rappresenta un aspetto essenziale della crescita economica e della sostenibilità nel mondo contemporaneo. Ed è un autentico valore del nostro Gruppo, motivo per il quale ci rende lieti la partnership con una fondazione del calibro di BPW”.