Conflavoro pmi, forum con Fornero e sottosegretari Morani e Di Piazza

Lucca, 4 nov. (Labitalia) - Venerdì 8 novembre si svolge, al teatro del Giglio di Lucca, 'Italia economia & lavoro', il forum nazionale di Conflavoro pmi. L'associazione presieduta da Roberto Capobianco riunisce sul palcoscenico della città toscana alcuni dei più importanti protagonisti della scena politico-economica degli ultimi anni in quattro tavoli di lavoro concentrati sulle tematiche preminenti per professionisti e piccole e medie imprese. Dalla formazione professionale dei lavoratori al salario minimo, dalla pressione fiscale alla digitalizzazione, dai processi di internazionalizzazione alle riforme dell'attuale legislatura, sono numerosi gli argomenti in programma al forum di Lucca. Tra gli ospiti di #iel2019 (questo l'hashtag per seguire l'evento sui social) Elsa Fornero e Cesare Damiano, già ministri del Lavoro, il sottosegretario al Lavoro, Stanislao Di Piazza, e il suo predecessore Claudio Durigon. Con loro il sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessia Morani, Danilo Papa, direttore centrale Vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e Domenico Parisi, presidente dell'Anpal. Spazio anche ai temi sindacali con il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, e alla rilevanza delle professioni ordinistiche nel mondo imprenditoriale. A 'Italia economia & lavoro', infatti, partecipano anche Roberto Cunsolo, tesoriere nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, e Francesco Duraccio, segretario nazionale dei consulenti del lavoro. Attesi, inoltre, diversi parlamentari e previsti alcuni momenti di intrattenimento-riflessione sulle condizioni vissute nel quotidiano dal mondo delle pmi. Info e iscrizioni su www.iel2019.it. Il forum di Conflavoro pmi eroga crediti formativi per avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, rspp, aspp e formatori in sicurezza sul lavoro. E' patrocinato da ministero dello Sviluppo economico, ordine nazionale dei commercialisti, Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca e Comune di Viareggio.