Zaia “Troppa movida, richiudo tutto se aumentano i contagi”

VENEZIA (ITALPRESS) - Con 524.582 tamponi effettuati, 10.700 in più rispetto a ieri, 3.639 persone in isolamento, 231 in meno, 577 (-15), dei quali 44 in terapia intensiva (dei quali solo 18 positivi) è positivo l'andamento del coronavirus in Veneto. A preoccupare sono però gli eccessivi assembramenti della movida nei centri cittadini, che hanno spinto il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera a lanciare un appello: "Ci sono arrivate, ma credo a tutti, decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la movida, ma gli assembramenti da evitare e la mascherina sono però sacrifici necessari. Se qualcuno pensa che è finito tutto è sulla strada sbagliata. Aspetteremo queste persone sulle porte degli ospedali". "In 10 giorni - ha aggiunto - io vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa col silicone".

