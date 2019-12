SCACCO ALLA MAFIA NIGERIANA, ARRESTI IN ITALIA E ALTRI PAESI UE

BARI (ITALPRESS) - Scacco alla mafia nigeriana. Operazione della polizia di Bari, in diversi Paesi europei, nei confronti di due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana accusate di associazione a delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Decine di arresti e perquisizioni, eseguite su ordine della Dda di Bari, sono in corso in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Veneto. L'attività è eseguita dai poliziotti della squadra mobile della questura di Bari, con la collaborazione degli uffici investigativi provinciali e il coordinamento del Servizio centrale operativo. Con l'ausilio dell'Interpol, alcuni degli indagati sono stati rintracciati e catturati in Germania, Francia, Olanda e Malta. (ITALPRESS).

