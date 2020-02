Salvini “Il governo litiga su tutto, prima si vota e meglio è”

PALERMO (ITALPRESS) - "Se cade il governo sulla prescrizione? Litigano da tre mesi, chiedetelo a loro". A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Palermo. "Un giorno litigano sulla prescrizione, un altro sulla plastic tax, un giorno sull'autonomia, un giorno su quota cento, sul reddito di cittadinanza e sui decreti sicurezza - aggiunge Salvini -. Da cittadino italiano continuo a ritenere che prima si vota, meglio è. Mi auguro che non la risolvano con l'ennesimo rinvio". "Un nuovo asse con Renzi? Io con Renzi io ho ben poco a che fare. Abbiamo due concezioni della vita e della politica diverse - aggiunge -. Su alcuni temi si può essere d'accordo, il Pd su prescrizione e intercettazioni aveva posizioni che coincidono con quelle della Lega". Alle critiche di Umberto Bossi alla nuova Lega nazionalista, Salvini risponde così: "Rispetto le sue idee ma non cambio le mie. Non siamo mai stati così forti nelle regioni del Nord e con grande orgoglio dico che siamo determinanti e presenti in tutte le regioni del Sud. Il voto della Calabria la settimana scorsa lo testimonia. Vogliamo unire, se qualcuno vuole dividere non è il momento né il movimento". (ITALPRESS).

