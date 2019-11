‘NDRANGHETA, SMANTELLATO CLAN BELLOCCO

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - La Guardia di finanza ha disarticolato la cosca di 'Ndrangheta riconducibile al clan Bellocco di Rosarno, nel reggino, e le sue articolazioni extra regionali, operanti in particolare nel Lazio, in Emilia Romagna e in Lombardia. In carcere ed ai domiciliari, nell'ambito dell'operazione denominata "Magma", sono finite 45 persone. Gli indagati, raggiunti da un'ordinanza del gip del Tribunale di Reggio Calabria, devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e rapina aggravate dall'utilizzo del "metodo mafioso" e della transnazionalità del reato. (ITALPRESS).

