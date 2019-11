MALTEMPO, 2200 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Proseguono in tutta Italia gli interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo che sta colpendo la penisola. Nelle ultime 36 ore svolti 2.200 soccorsi legati a fenomeni atmosferici: 500 nel Lazio, 200 in Campania, 200 in Liguria e 300 in Piemonte. (ITALPRESS).