La Juventus parte contro la Samp, tanti big match nel finale

Sarà un finale di Serie A pieno di big match. Questa la prima immagine che risalta dal calendario del nuovo campionato, svelato dalla Lega. La 18esima e penultima giornata (andata 17 gennaio 2021, ritorno 16 maggio 2021) prevede infatti due super sfide: Inter-Juventus e il derby della capitale tra Lazio e Roma. All'ultima giornata (andata 24 gennaio, ritorno 23 maggio) andrà in scena invece la sfida tra Milan e Atalanta, altro match forse decisivo per le posizioni di vertice. La prima giornata, in programma il 19-20 settembre, vede invece il debutto della nuova Juventus di Andrea Pirlo allo Stadium contro la Sampdoria. Il big match del primo turno mette di fronte Lazio e Atalanta, ma i nerazzurri hanno chiesto e ottenuto il rinvio e dunque esordiranno nel weekend del 26-27 settembre sul campo del Torino. Stessa sorte per l'Inter: la squadra di Antonio Conte debutterà nella seconda giornata a San Siro con la Fiorentina, per poi recuperare il match del primo turno sul campo del Benevento. La Roma debutterà invece a Verona, mentre il Napoli farà visita al Parma. Per quanto riguarda gli altri big match, alla seconda giornata è in programma la sfida tra Roma e Juventus, alla terza il Napoli ospiterà i campioni d'Italia, mentre Milan e Juve si affronteranno soltanto alla 16esima giornata (andata 6 gennaio, ritorno 9 maggio). Grande attesa anche per i derby: la sfida tra Inter e Milan andrà in scena alla quarta giornata (18 ottobre 2020 l'andata, 21 febbraio 2021 il ritorno), il derby della Lanterna tra Samp e Genoa si giocherà alla sesta giornata (andata 1 novembre 2020, ritorno 3 marzo 2021), mentre il derby della Mole tra Juventus e Torino è in programma alla decima giornata (andata 6 dicembre 2020, ritorno 3 aprile 2021).

Photo gallery