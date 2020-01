Il Governo nomina i nuovi vertici delle agenzie fiscali

ROMA (ITALPRESS) - Nuovi vertici per le agenzie fiscali. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha avviato la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate a Ernesto Maria Ruffini, di direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a Marcello Minenna e di direttore dell'Agenzia del demanio ad Antonio Agostini. "A seguito della deliberazione preliminare, le proposte di nomina saranno sottoposte alla Conferenza unificata per il prescritto parere", spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm. (ITALPRESS).

