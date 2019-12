GUALTIERI “LEGA CINICA SUL SALVA-STATI”

ROMA (ITALPRESS) - "Sul Mes l'ultimo passaggio è andato bene, soprattutto sui tempi e le condizioni sulle quali proseguire l'unione bancaria. Abbiamo espresso le nostre posizioni, abbiamo ottenuto alcuni miglioramenti collegati alla riforma, al rinvio a dopo i passaggi parlamentari, abbiamo chiarito che alcune condizioni poste da alcuni Paesi erano inaccettabili, e quindi si è fermata quella indicazione che sembrava prevalente. C'è stato un accordo di principio". Ad affermarlo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ospite di "Mezz'ora in più" su Raitre. "Questo dibattito è avvenuto in un quadro di cinismo dove la Lega, Salvini hanno fatto terrorismo tra le persone, creando un'eccitazione sbagliata - ha aggiunto -. D'altronde se non ci si esprime in maniera opportuna sulla provenienza dei prodotti della Nutella la credibilità sul Mes è poi scarsa. Questa confusione non è stata una pagina positiva". "Ci sono dei miglioramenti che vanno valutati, un orizzonte più largo di pacchetti portati dal governo. Se c'è chi vuole un incidente parlamentare o alimentare un sentimento contro l'Europa dicendo cose false, dicendo cose assurde, queste forze dubito che arriveranno mai a convergere su questo testo", ha sottolineato Gualtieri. (ITALPRESS).

