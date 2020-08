Frana travolge auto in Valtellina, tre morti. Grave un bimbo di 5 anni

SONDRIO (ITALPRESS) - Tragedia a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Tre persone sono morte in seguito a una frana, causata da un forte temporale, che ha travolto l'auto sulla quale viaggiavano: sono padre, madre e figlia. In condizioni critiche un bambino di 5 anni che si trovava sullo stesso mezzo, trasportato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni XXIII.

"In contatto con i soccorritori di Areu e della Protezione civile, purtroppo apprendo la disgrazia che è avvenuta nel pomeriggio, una valanga di detriti è piombata a valle all'imbocco dell'abitato di Chiareggio, località turistica in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) - scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -. "Invito tutti a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato".

