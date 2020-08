Crimi “Con il Pd non c’è alleanza strutturale”

ROMA (ITALPRESS) - "Non si tratta di sprecare un'occasione, perchè non c'è, altrimenti l'avremmo colta al volo. Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile immaginare un percorso insieme". Così Vito Crimi, leader politico del M5S, in un'intervista al Corriere della Sera sull'alleanza politica tra Pd e cinquestelle per le regionali. "Assolutamente no. Non c'è alleanza strutturale", ribadisce Crimi, osservando che "qualcuno poteva parlare di alleanza strutturale anche con la Lega. Ma non l'abbiamo fatta e non la facciamo oggi, perchè siamo nati per combattere il sistema dei partiti e vorremmo aiutarli a migliorarsi". Questo dunque è un governo a tempo: "Sicuramente dura per la legislatura. Nessuno poteva governare senza di noi. Non parlerei ora del futuro", sottolinea Crimi. Su Puglia e Marche Crimi è netto: "La questione è chiusa da tempo. Lì abbiamo fatto un'opposizione ferma e un'alleanza è infattibile".

Quindi nessuna conseguenze sul governo in caso di sconfitta alle Regionali? "Sconfitta di chi? Noi non governiamo in quelle Regioni. Sarebbe il Pd a perdere e in tal caso dovrebbe farsi una domanda su come hanno governato finora. Avrebbero dovuto darci retta prima". Quanto a Grillo, favorevole all'alleanza con il Pd, dice: "Beppe non ha mai nascosto le sue idee. Come Conte, auspicava una convergenza. Mi ha chiesto perchè Puglia e Marche no, ma gli ho spiegato perchè era impossibile e non ha insistito".

