Coronavirus, Gallera “In Lombardia ogni giorno 200 ricoveri”

MILANO (ITALPRESS) - "E' una corsa contro il tempo perche' questo virus si sta sviluppando con una velocita' impressionante, anche al di sopra delle nostre previsioni e dei dati che arrivavano dalla Cina. Il 28 di febbraio, quindi otto giorni fa, avevamo 50 persone in terapia intensiva e ieri ne avevamo 244. Stiamo facendo una corsa enorme anche nell'aprire nuovi posti di terapia intensiva". Lo ha detto a Sky TG24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

"Ogni giorno - ha aggiunto Gallera - abbiamo duecento persone che arrivano in pronto soccorso da ricoverare con delle situazioni critiche, quindi vuole dire che ogni giorno dobbiamo trovare duecento posti letto in piu'".

(ITALPRESS).

