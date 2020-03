Coronavirus, 3916 contagiati in Italia

ROMA (ITALPRESS) - "Il dato complessivo delle persone che sono positive sono 3916, di questi 1060 in isolamento domiciliare 2394, ricoveratoi con sintomi, 462 in terapia intensiva". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 3.916 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 4.636 i casi totali.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 2.008 in Lombardia, 816 in Emilia-Romagna, 454 in Veneto, 155 nelle Marche, 139 in Piemonte, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 57 in Campania, 24 in Liguria, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 nella Provincia autonoma di Trento, 9 in Abruzzo, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, 7 in Valle D'Aosta, 4 in Calabria e 4 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sono 523 le persone guarite. I deceduti sono 197, questo numero, pero', potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso.

(ITALPRESS).

