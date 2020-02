Coronavirus, 1049 persone contagiate e 50 guarigioni

ROMA (ITALPRESS) - "Sono 1049 le persone contagiate, 29 i decessi e in totale 50 guarigioni. Di 1049 persone contagiate il 52% dei casi e' in isolamento domiciliare, le persone ricoverate con sintomi sono 401, il 10% sono in terapia intensiva. I contagiati sono 522 in Lombardia, 189 in Veneto, 213 in Emilia Romagna". Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa sull'emergenza coronavirus.

"Registriamo 8 decessi nella giornata odierna, 6 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna, persone anziane risultate positive al test. Complessivamente sono stati fatti 18.500 tamponi", ha aggiunto Borrelli, che sulla richiesta da parte dei medici di materiale sanitario ha dichiarato: "Stiamo proseguendo per la ricerca delle mascherine, cosi' come i colleghi delle Regioni. Siamo particolarmente confidenti nella possibilita' di fornire gli ospedali e i medici di macherine che possono servire in questi casi". Borrelli ha ringraziato la macchina dei volontari e degli uomini delle forze dell'ordine impegnati nell'emergenza e ha ricordato: "Nei prossimi giorni, a partire da lunedi', scadranno le ordinanza per le regioni interessate, si sta ancora lavorando per confezionare il provedimento con il quale si andra' a dare disposizioni in ordine alle attivita' nelle Regioni in cui ci sono state delle restrizioni". Il Capo della Protezione Civile, alla fine, ha lanciato l'appello a "continuare a non intasare i numeri di emergenza e contattare telefonicamente per avere una prima analisi da parte dei medici di famiglia".

