Coronavirus, 1.458 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 1.458 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, 7 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.610.

Eseguiti 72.143 tamponi, per un totale di 9.818.118 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di domenica 13 settembre. Il totale dei dimessi/guariti è di 213.634 (+443), mentre il totale degli attuali positivi è di 38.509(+1.006).

Attualmente sono 2.042 i ricoverati con sintomi, di questi 187 (+5) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.280 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (265), Emilia-Romagna (143) Lazio (143), Veneto (143) e Campania (122).

(ITALPRESS).

