AUTO SU UN GRUPPO DI PEDONI IN ALTO ADIGE, 6 MORTI

BOLZANO (ITALPRESS) - Sei persone sono morte in Alto Adige e 11 sono rimaste ferite, dopo essere state travolte da un'auto in Trentino Alto Adige, a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, in provincia di Bolzano. L'auto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe investito un gruppo di tedeschi in attesa di salire su un bus. (ITALPRESS).

