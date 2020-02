A Palermo un concerto per celebrare i 30 anni dell’indipendenza lituana

PALERMO (ITALPRESS) - Saranno le note della NI&CO-New Ideas Chamber Orchestra a Palazzo delle Aquile ad accompagnare i festeggiamenti organizzati a Palermo per celebrare il trentennale dell'indipendenza lituana. Per l'occasione il Consolato onorario per la Regione siciliana, guidato da oltre dieci anni dall'avvocato Alessandro Palmigiano, ha organizzato il concerto che si terrà mercoledì 11 marzo, alle 20. La NI&CO è un'orchestra di fama internazionale, nata nel 2006 dall'idea del compositore Gediminas Gelgotas, che voleva fondare un ensemble che parlasse il linguaggio classico con elementi della musica popolare. Grazie a un perfetto connubio di strumenti a corda, offre una forma di comunicazione moderna che si rivolge a ogni generazione. L'appuntamento, che ha il patrocinio del Comune di Palermo, si unisce ai diversi eventi organizzati in tutto il mondo per celebrare la Lituania, la prima tra le repubbliche baltiche a conquistare l'indipendenza dal regime sovietico. "Un evento di grande valore culturale e artistico - spiega il console Palmigiano - ma anche un momento importante per celebrare l'intenso rapporto di collaborazione e di amicizia che si è consolidato in questi anni tra la Sicilia e la Lituania". (ITALPRESS).

