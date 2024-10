Vai al McDonald’s e muori, vai in Sicilia e impari a vivere: ecco le VESTEDDE | Si mangiano con gli occhi

In questi giorni si sta parlando molto del caos scoppiato da McDonald’s e sono molti gli utenti sui social che preferiscono le Vestedde siciliane al posto dei panini della nota catena americana.

Ogni Stato ha un piatto tipico o più di uno che appassionano i vicini delle altre nazioni. Lo vediamo per esempio con la “nostra” pizza, sfidiamo a trovare uno Stato dove non la mangiano, in quanto è diventato un piatto internazionale, per il quale ognuno poi ha optato anche per delle varianti per personalizzarla ancora di più.

In Italia per esempio, oltre alla nostra cucina che è eccezionale, sono molti coloro che inseriscono nel loro menù settimanale anche i piatti tipici degli altri Stati, come per esempio il sushi, l’hamburger, il kebab e così via.

In merito al classico panino americano, in questi giorni regna il panico per quello che sta succedendo alla nota linea del McDonald’s. Così alcuni utenti stanno proponendo come alternativa le famose Vestedde siciliane. Ecco cosa sta succedendo.

Il caso del McDonald’s

Prima di rivelarvi cosa sono le Vestedde siciliane, volevamo affrontare con voi un discorso spinoso e delicato che sta attanagliando i fan del McDonald’s in questi giorni. Come possiamo leggere da, Il Fatto Quotidiano: “Un morto e decine di intossicati negli Usa dopo aver mangiato il nuovo panino Quarter Pounder”, per un’epidemia di Escherichia Coli che è scoppiata in questo periodo.

Il problema, come riportano dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC): “Il vero numero di persone malate in questa epidemia è probabilmente molto più alto rispetto a quello riportato, e l’epidemia potrebbe non essere limitata agli Stati con casi noti…”. Per il momento non si sa ancora di preciso quale sia l’ingrediente che ha fatto scaturire tutto questo, si ipotizza la cipolla ma è ancora presto per dirlo, come possiamo leggere dall’articolo, per questo invitano tutti alla prudenza.

Cosa sono le Vestedde

Questa epidemia di Escherichia Coli che ha invaso alcuni punti vendita del McDonald’s sta terrorizzando la rete, motivo per cui molti hanno suggerito di lasciare perdere per ora l’hamburger e di assaggiare le Vestedde siciliane. Ovviamente queste epidemie purtroppo, possono capitare ovunque, se non si presta la massima attenzione alla conservazione delle materie prime.

A ogni modo, il tipico panino è una delizia per il palato, in quanto è formato da frittelline di farina di ceci messe nel pane, mangiate così o guarnite anche con altri ingredienti, in base al proprio gusto personale. Il consiglio è quello di mettere almeno 5 di queste panelle e sentirete che gusto. Le avete mai assaggiate?