Turista cena a San Vito lo Capo e quando arriva il conto sbalordisce: lo scontrino é da brividi

La Sicilia è una delle mete turistiche per eccellenza durante i mesi estivi. Con le sue spiagge caraibiche, i paesi ricchi di tradizione, il cibo delizioso e la gente accogliente, resta un luogo da visitare almeno una volta nella vita. Esiste però un aspetto di cui non tutti parlano: i prezzi non troppo convenienti. Un turista ha deciso di mostrare lo scontrino di una cena a San Vito lo Capo e il conto ha sbalordito molti.

Purtroppo si sa, i prezzi sono aumentati in ogni parte d’Italia e a volte risparmiare non è troppo semplice. Anche per quanto riguarda la Sicilia, negli ultimi anni le cifre sono leggermente alzate e a volte una cena può arrivare a costare più di quanto necessario. Tra i luoghi più turistici e visitati dalle persone durante il periodo estivo troviamo sicuramente San Vito lo Capo.

Il ristorante che ha destaoe qualche critica da parte di un cliente è La Battigia, un locale veramente interessante nel cuore di San Vito lo Capo in cui è possibile gustare del pesce delizioso. Nonostante conti migliaia di recensioni positive, che si complimentano del servizio, della location e di quanto gustato, qualcuno ha però avuto da ridire sul conto che ha ricevuto a fine pasto.

Dopo aver ricevuto lo scontrino, il turista non soddisfatto di quanto speso ha pubblicato su TropAdvisor: “Le nostre aspettative sono state altamente deluse dal crudo che ci hanno servito… 30€ non li valeva né come qualità, né come quantità..” Il conto finale è di 250€ e l’uomo sembra non essere d’accordo con il prezzo richiesto. Il ristorante La Battigia ha però deciso di rispondere spiegando che il crudo di pesce è il piatto più richiesto all’interno del ristorante e che vengono utilizzati da sempre prodotti di prima qualità, i quali inevitabilmente andranno ad aumentare un po’ il prezzo.

Un botta e risposta sicuramente interessante che ci evidenzia come a volte dietro ad una cattiva recensione, si nasconda un quadro più generale che non sempre viene sottolineato. Un’esperienza negativa può capitare a chiunque, per fortuna il locale gode di un’altissima reputazione e clienti soddisfattissimi che tornano ogni anno. Il consiglio? Provare il ristorante personalmente.