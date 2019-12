Truffe ai danni di asili nido e case di riposo, sedici arresti

Sono sedici le persone coinvolte in una inchiesta della Procura di Potenza accusate di estorsione, autoriciclaggio e truffe consumate e tentate ai danni di asili nido e case di riposo di tutta Italia. Nelle province di Torino e Catania i Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano stanno eseguendo le misure cautelari emesse nei loro confronti. Il provvedimento scaturisce da un'articolata attivita' investigativa che ha documentato "l'esistenza di un consolidato sistema di estorsioni e truffe ai danni di asili nido e case di riposo, anche della provincia di potenza, i cui responsabili erano indotti a versare denaro su piu' carte di credito intestate ad ignoti, allo scopo di ostacolarne la tracciabilita', con la minaccia che in caso contrario non avrebbero piu' percepito i contributi regionali o ministeriali".