Sicilia nascosta, altro che mare: questo paese é il più alto della regione | Bosco incantevole pieno di funghi

In Sicilia esiste un luogo incantato, conosciuto alle persone per il suo bosco e per essere nel punto più alto di tutta la regione.

La Sicilia è indubbiamente una delle regioni più belle della nostra nazione e al suo interno puoi trovare di tutto: il mare, la montagna, la tradizione, il buon cibo e chi più ne ha ne metta. Esiste un luogo incantato, conosciuto dalle persone per i suoi boschi fiabeschi e la possibilità di raccogliere deliziosi funghi.

Si trova nel punto più alto dell’intera regione e visitarlo è un’esperienza unica nel suo genere. Ma ecco di quale paese si tratta.

Essendo la regione più grande della nostra nazione, la Sicilia deve essere visitata più volte per essere veramente assaporata del tutto. Ogni angolo è una scoperta e ogni paese ha la sua storia e la sua mitologia alle spalle. Insomma, la Sicilia non annoia mai e, se anche tu avevi già preso in considerazione di fare un viaggio in questa meravigliosa regione, esiste un paese in particolar modo che non dovresti assolutamente perderti.

Si trova a chilometri e chilometri di altitudine, a due passi dall’Etna e contornato da boschi meravigliosi.

Dove si trova il paese più alto della regione

Anziché andare soltanto al mare, potresti decidere di visitare una Sicilia più nascosta, ma altrettanto bella e incantevole. Il paese che si trova nel luogo più alto della regione viene chiamato Floresta e si trova esattamente nei Monti Nebrodi al centro di Messina e Catania. Questo paese sta a 1275 metri di altitudine ed è stato dunque riconosciuto come il più alto di tutta la regione. Floresta offre ai visitatori dei bellissimi luoghi da visitare come: la Chiesa Madre di Sant’Anna, il centro storico e le sue vie tipiche, la Sorgente dell’Alcantara e il Parco dei Nebrodi.

Oltre a ciò, il bosco che circonda Floresta è sicuramente un luogo da non perdersi assolutamente.

Il meraviglioso bosco di Floresta

Tutto il bosco che circonda Floresta è un’area protetta e ideale per fare delle lunghe passeggiate immersi nella natura. Durante i mesi autunnali, gli alberi diventano arancioni e moltissime persone visitano il luogo per raccogliere anche dei deliziosi funghi (un’attività decisamente popolare anche tra i residenti del paese). Nascosti tra gli alberi di Floresta è possibile scovare moltissimi funghi, tra cui i porcini e i tartufi neri.

Insomma, visita immediatamente anche tu il paese più alto della Sicilia e non perderti una passeggiata tra i suoi boschi.