Sicilia, maxiconcorso last minute: 2200 italiani verranno sistemati a vita | Basta fare domanda

Se anche tu sei alla ricerca di un lavoro sicuro e stabile, in Sicilia c’è un maxiconcorso last minute. I fortunati saranno 2200!

Purtroppo oggigiorno si sa, non è così facile riuscire a trovare un lavoro a tempo indeterminato e sicuro. In queste ore però, è divenuta virale la notizia che vedrebbe un maxiconcorso proprio nella nostra nazione. Rimangono ormai pochi giorni per fare domanda e, se presi in considerazione, questo lavoro potrebbe cambiarvi la vita.

I requisiti necessari sono veramente pochi e il lavoro in questione potrebbe darvi la stabilità di cui avete bisogno.

Se anche tu sei abituato ad avere dei lavori stagionali, sottopagati e poco sicuri, forse questo articolo potrebbe fare al caso tuo. Questo perché, in Sicilia, moltissimi giovani stanno partecipando ad un bando assai interessante. Il maxiconcorso scadrà il 7 di novembre e interesserà diverse regioni del sud, tra cui: la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, il Molise, la Puglia e la Campania. Questa interessante proposta vedrà circa 2.200 giovani assunti a tempo indeterminato.

Insomma, non perderti assolutamente questa occasione che potrebbe cambiare in positivo la tua vita

I requisiti per partecipare al bando

Si tratta del nuovo bando RIPAM Coesione 2024, il quale ti permetterà di ottenere un lavoro a tempo indeterminato in più di 2.000 unità di personale non dirigenziale nell’area dei funzionari. In poche parole avrai la possibilità di lavorare in diversi ruoli della Pubblica Amministrazione. I requisiti di cui avrai bisogno saranno: possedere la Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’UE, essere maggiorenni, avere l’idoneità fisica e possedere una laurea specifica al ruolo in cui si vorrebbe fare domanda.

Per poter partecipare al concorso è fondamentale inoltre sostenere un test, il quale sarà suddiviso in questa maniera.

Come verrà suddiviso il test

Se hai intenzione di partecipare al concorso, l’esame sarà composto in questa maniera: 25 domande sulle materie specifiche al ruolo, 8 domande di logica e ragionamento critico-verbale e 7 quesiti riguardanti ipotetiche situazioni e alcune soluzioni per poterle risolvere (in questo modo sarà possibile valutare l’organizzazione e il potere decisionale dell’individuo). In generale, alcuni test potrebbero presentare domande di informatica, statistica, diritto amministrativo, inglese, contabilità di Stato e gestione di progetti. Dopo aver sostenuto l’esame sarà possibile guardare le graduatorie sul portale ‘inPA’ presente nel sito ufficiale del Dipartimento per le politiche di coesione.

Insomma, soltanto in questo modo avrai la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato e sistemarti a vita!