Sicilia, ecco l’unico borgo italiano con…0 abitanti | Nessuno ci vuole vivere, il motivo è inquietante

E tu hai mai sentito parlare del borgo siciliano con 0 abitanti? La motivazione che ci sta dietro è alquanto macabra..

In Italia ogni paese, città, regione e luogo ha una storia molto antica e complessa. In Sicilia, ad esempio, è possibile trovare un minuscolo borgo in mezzo alla campagna, il quale non ospita neanche un abitante. La storia dietro a questo posto ‘spettrale’ è veramente assurda e se non ne hai mai sentito parlare forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Non ci resta quindi che scoprire di quale borgo si tratta e la motivazione per cui nessuno ha intenzione di viverci.

La Sicilia è la regione più grande della nostra nazione e al suo interno è possibile trovare qualsiasi cosa. Città, tradizioni, spiagge caraibiche, ricette deliziose e tanta, tanta, storia. Non tutti però sono a conoscenza di un luogo veramente incredibile, sperduto tra le varie colline della ragione e visitato dai più appassionati per provare un po’ di brivido.

Si tratta del Borgo Guttadauro, la cui storia potrebbe lasciarti senza parole. Ma ecco perché è diventato ormai un luogo completamente abbandonato.

La storia del borgo con zero abitanti

Il piccolissimo Borgo Guttadauro si trova esattamente in una frazione del comune di Butera, a Caltanissetta in Sicilia. Si pensa che sia stato edificato nel 1940, proprio durante la seconda guerra mondiale e sotto il volere di Mussolini. La borgata era infatti il luogo ideale per gli insediamenti rurali del fascismo e, soltanto nel 1971, Guttadauro divenne parte del comune di Butera. Purtroppo però, già durante la metà degli anni ‘80, questo luogo fu definitivamente abbandonato.

Ma perché questo borgo composto da una chiesa, una scuola, un ufficio postale, una trattoria, una stazione dei carabinieri, un ambulatorio medico e diverse case finì completamente in rovina?

Perché Guttadauro fu abbandonato

Fino al 1983, il Borgo Guttadauro era una meta ideale per passeggiare durante il fine settimana con la propria famiglia o celebrare addirittura dei bellissimi matrimoni. Tuttavia, il comune di Butera decise un giorno di metterlo all’asta e, ancora oggi, nessuno ha mai voluto acquistare e riqualificare questo bellissimo luogo. Dopo tutti questi anni, purtroppo, il clima ha leso e reso inagibili tutte le infrastrutture presenti all’interno del borgo. Come se non bastasse, appena Guttadauro fu abbandonato, fu anche saccheggiato da tutti i suoi averi.

Una triste storia che vede questo meraviglioso borgo abbandonato a cielo aperto, diventando così una meta per appassionati di luoghi in grado di far provare un po’ di brividi.