Sicilia Bedda: il set cinematografico a cielo aperto | Non puoi non visitare questa città

In Sicilia c’è una città che sembra un set cinematografico a cielo aperto. Ecco dove si trova e perché dovresti visitarla immediatamente.

La Sicilia è una delle regioni italiane più visitate durante i mesi estivi da turisti che provengono da ogni parte del mondo. La tradizione, il buon cibo, la bella gente, sono soltanto alcune delle meraviglie di questa regione. Esiste una città in particolar modo che, data la sua bellezza, sembra un set cinematografico a cielo aperto.

Se avevi intenzione di andare in vacanza in Sicilia, ecco dunque il luogo che non dovresti assolutamente perderti prima di andare via.

In Sicilia puoi trovare quello che vuoi: il mare, la montagna, le colline, le città incredibili e i paesaggi incantati. Andarci in vacanza è sicuramente una scelta intelligente e se hai ancora delle ferie a disposizione, la regione è l’ideale anche fino al mese di Ottobre. Tra le varie mete che potresti prendere in considerazione, c’è una città in particolar modo che sembra una cartolina. Visitandola potresti assaporare a pieno la tradizione e la storia della Sicilia.

Si tratta di Noto e se non l’avevi mai presa in considerazione, ti sei sbagliato di grosso!

Perché visitare la città di Noto

Dopo essere divenuta virale sui social, Noto è stata la meta di migliaia e migliaia di turisti durante quest’estate. Si trova in provincia di Siracusa ed è stata ribattezzata dai siciliani come la “città d’oro” (viste le sue abitazioni e strutture che sono di quel colore). Noto è una chicca nascosta nelle terre meravigliose della Sicilia che, dopo essere stata pubblicata sulla nota rivista Travel+ Leisure, ha acquisito maggiore notorietà in tutto il mondo.

La capitale siciliana è completamente in pieno stile barocco e ogni via, strada o palazzo è in grado di riportarti indietro nel tempo.

Le caratteristiche della capitale siciliana

Gran parte degli edifici di Noto, sono realizzati con facciate in pietra calcarea e piccoli balconi in ferro battuto. Oltre ad essere una meraviglia per gli occhi, la città è anche una delizia dal punto di vista gastronomico. La granita con ‘la brioscia cu tuppu’, la pizza, il gelato e la pasta sono soltanto alcune delle prelibatezze che puoi gustare visitandola. Durante l’intervista per la rivista Travel+ Leisure, il sindaco ha spiegato: “Dopo il terremoto del 1693 la gente di Noto ha deciso di costruire una nuova città. Volevano l’aiuto dei più grandi architetti dell’epoca. È stato fatto tutto con uno stile uniforme, lo stile barocco”.

Insomma, se vai in vacanza in Sicilia non perderti assolutamente Noto e le meraviglie che ti offrirà.