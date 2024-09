Sicilia, altro che risparmio: pubblicata la lista dei Paesi più cari | Se vai qui lasci pure le mutande

Se pensi di risparmiare andando in Sicilia, ti sbagli di grosso! È stata pubblicata una lista che ha lasciato tutti a bocca aperta.

In queste ore è stata pubblicata una lista fatta a seguito di un’indagine Eurostat, la quale ha evidenziato quali fossero i Paesi europei più cari. La posizione che si è aggiudicata la nostra nazione ha lasciato tutti gli italiani a bocca aperta. Quando si prenota una vacanza in Italia, magari al sud, si risparmia davvero come si pensa?

La risposta è no e questa accurata analisi ha aperto gli occhi a moltissime persone. Ecco perché.

L’Italia è sicuramente un luogo incredibile, ricco di sorprese, paesaggi, culture e alimenti deliziosi. Non per forza è necessario andare all’estero per visitare dunque delle meraviglie, alcune volte può bastare anche la nazione in cui abbiamo vissuto per tutta la vita. Diversi italiani finiscono dunque per prenotare una vacanza in Italia, pensando di risparmiare. La Sicilia è sicuramente tra le scelte più gradite dalle persone, ma è davvero così economica come si pensa?

A dare finalmente una risposta a questo quesito è stato Eurostat, attraverso la sua indagine riguardante i paesi più cari in Europa.

La classifica che ha lasciato tutti a bocca aperta

Stando sempre a quanto riportato da Eurostat, il Paese più caro del nostro continente è proprio la Danimarca, seguita poi dall’Irlanda, dal Lussemburgo e dalla Norvegia. Al contrario, tra le nazioni più economiche d’Europa troviamo la Romania e la Bulgaria. L’indagine svolta, si è focalizzata unicamente sul costo dei beni e dei consumi dei vari Paesi, come ad esempio l’abbigliamento, l’energia, il cibo o i trasporti. E l’Italia che posizione si è aggiudicata? La nostra nazione si trova esattamente al dodicesimo posto e la cosa ha lasciato diverse persone a bocca aperta.

Grazie all’indagine è stato poi possibile scoprire, quali beni e consumi hanno un costo più elevato nella nostra nazione.

Quali beni e consumi costano di più

Sembrerebbe che in Italia, a costare maggiormente alle persone e ai turisti sia proprio l’energia (+16.7%). Dopodiché troviamo i trasporti (+13.9%), i mobili e l’arredo (+8.1%) e gli hotel e i ristoranti (+7.1%). Anche l’abbigliamento ha un costo abbastanza ingente nella nostra nazione (+4.3%). Infine, troviamo proprio le bevande non alcoliche e il cibo (+2.3%).

Insomma, sembrerebbe che neanche il nostro Paese sia poi così economico come si pensa e prenotarci una vacanza potrebbe costarci come per andare in altre parti del mondo!