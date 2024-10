Se NON hai voglia di fare l’amore, cucinagli questo piatto siciliano | Preferirà dormire sul divano

Se questa sera proprio non vi va di fare l’amore con il vostro partner, abbiamo la soluzione che funzionerà ancora meglio del classico “mal di testa”. Preparategli questo piatto siciliano e se ne andrà subito sul divano.

La vita di coppia è qualcosa di meraviglioso se ovviamente si trova la persona giusta, in quanto bisogna fare molta attenzione ai segnali che vi dimostrano il contrario. Non tutti possono essere considerati l’anima gemella.

Charles Bukowski diceva: “Accontentarsi di chiunque pur di non restare soli. Se dovessi spiegare a parole l’infelicità, lo farei così”, ed è vero. Bisogna cercare qualcuno che la vita ce la migliori e non che ce la peggiori o peggio ancora che ce la tolga.

Se avete avuto la fortuna di aver trovato la persona giusta ma quella sera proprio non vi va, cucinategli questo piatto siciliano e state sicuri che non solo vi lascerà in pace ma se ne andrà a dormire sul divano.

Il rispetto inizia anche da un rifiuto

Prima di proseguire con quello che come avrete capito è un discorso molto leggero, volevamo aprire una breve parentesi, visti tutti i casi di femminicidio purtroppo in aumento. Ovviamente ci sono anche casi dove sono stati gli uomini che hanno subito le conseguenze di una scelta errata “di cuore”, ma capirete bene da soli di come la percentuale di questi casi sia nettamente inferiore, piuttosto che il contrario.

Per questo motivo a tutte quelle persone che stanno leggendo e stanno vivendo una situazione di pericolo o di incubo, non abbiate timore, non siete soli. Denunciate la persona che avete al fianco e soprattutto lasciatela immediatamente senza incontrarla per quello che viene definito come “l’incontro chiarificatore”, Giulia Cecchettin purtroppo insegna. Non restate da sole con lui, anche perché una persona che vi vuole bene veramente, accetterà anche un no come risposta in quella serata. Per terminare con uno dei passi più belli del film, I passi dell’amore, vi ricordiamo che: “L’amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso… l’amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore…”.

Una ricetta odiata anche dai vampiri

Tornando a un discorso sicuramente più leggero, nel momento in cui quella sera proprio non avete voglia di fare l’amore con il vostro lui o la vostra lei, preparategli il famoso piatto siciliano, conosciuto come l’agliata (o l’agghiata) e vedrete che vi lascerà in pace per tutta la sera. Con quell’alito di aglio che come direbbero Nucleo e Capsula: “c’hai l’alito che arreda”, avrete vinto e andrà a dormire sul divano.

Scherzi a parte, questo condimento è uno tra i più deliziosi per condire il pesce, la carne e anche le verdure fritte. Prepararlo è facilissimo come ci rivelano da blog.giallozafferano.it, in quanto vi basterà tagliare l’aglio (ovviamente lavato e sbucciato) a pezzettini e farlo imbiondire in una padella, aggiungendogli poi l’aceto, il quale dovrà essere fatto evaporare. A questo punto inserite il prezzemolo e la menta tritata, salate, rimescolate con una cucchiaia di legno e avrete finito.