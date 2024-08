Piscina a sfioro davanti a panorama mozzafiato: ho già prenotato in questa città siciliana | Ultimi posti disponibili

Ci sono ancora pochi posti quindi vi conviene affrettarvi e prenotare una super vacanza estiva in questa città siciliana, dove la piscina infinita e il panorama mozzafiato vi faranno dimenticare tutto lo stress del lavoro.

Siete stanchi delle solite vacanze? Quest’anno ve ne proponiamo una alternativa o comunque vi lasciamo un’idea per il prossimo anno qualora per quest’anno aveste già prenotato. Alla fine vacanza è dove ci si può rilassare senza pensare alla vita di tutti i giorni.

Che sia al mare, in montagna, in piscina o in qualche città storica non importa, basta spezzare la routine facendo qualcosa di diversa. Molto spesso però i vacanzieri lamentano il fatto di fare sempre le stesse cose perché magari non a conoscenza di qualcosa di diverso.

Per questo oggi siamo qui a farvi scattare il classico campanellino nell’orecchio, proponendovi una vacanza da vip ma accessibile a tutti, in una bellissima città siciliana con piscina a sfioro e panorama mozzafiato da togliervi il fiato.

Perché prenotare in questo luogo suggestivo

Prima di dirvi dove prenotare, vi diciamo perché dovreste farlo subito dopo aver terminato di leggere questo articolo. In questo luogo paradisiaco respirerete l’aria della Sicilia, tra cibo prelibato e un panorama da perdere il fiato immerso nella natura, circondati dagli ulivi e dai carrubi che renderanno il vostro relax in piscina ancora più accentuato.

Potrete inoltre riposare in camere arredate con un gusto impeccabile, bearvi nella loro Spa, prendere il sole nel loro solarium o direttamente sul loro prato all’inglese dove i morbidi lettini vi restituiranno una dolce coccola. Insomma, una vacanza ideale per chi vuole assaporare tutta la meraviglia del nostro Paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tenuta Olive Alive – Noto (@olivealivenoto)

Ultimi posti disponibili per prenotare

Tutto questo e altro ancora sarà quello che vi aspetterà se decidete di prenotare una vacanza indimenticabile al Wellness Hotel a Noto – Tenuta Olive Alive a due passi da Noto appunto, per circondarvi di un panorama mozzafiato da togliere il fiato e per nuotare nella loro piscina a sfioro che renderà le vostre bracciate infinite. L’acqua della piscina che si fonde con il cielo della Sicilia, un gioco di prospettiva da vedere.

Se siete interessati, anche perché il tempo stringe per poter prenotare gli ultimi posti rimasti, non dovrete fare altro che recarvi sul loro sito e prenotare. Troverete tutte le informazioni che vi serviranno per rendere questa vacanza il più personalizzata possibile, scegliendo tutto quello che più vi soddisfa. Piccolo appunto, la struttura non accetta gli animali, è fondamentale che voi lo sappiate per potervi organizzare per tempo con i vostri amici pelosi e ovviamente l’abbandono non deve essere un’opzione, ricordatevelo!