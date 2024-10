Per Al Pacino e De Niro è il borgo più bello del mondo: si trova in Sicilia | Qui il tempo si è fermato al 1960

C’è un borgo siciliano amato moltissimo da Al Pacino e Robert De Niro. In questo luogo il tempo si è fermato al 1960.



In Sicilia puoi trovare un sacco di meraviglie e, tra queste, c’è il borgo più bello del mondo. La cosa assurda? È il preferito di Al Pacino e Robert De Niro ed è diventato una meta turistica di molti.

In questo luogo incantato il tempo si è fermato al 1960 e, passeggiando per le vie, ti sembrerà di essere all’interno di un film.

Come ben sappiamo, in Sicilia è possibile trovare qualsiasi cosa: mare, montagna, paesi tipici, tradizione, buon cibo e molto altro ancora! In questa regione non ti annoi mai e, proprio per questo, dovresti prenotare immediatamente una vacanza anche tu. Ad esempio, tu eri a conoscenza del borgo più bello del mondo che si trova proprio in Sicilia?

Pensa che persino due divi di Hollywood hanno passeggiato per le vie di questo borgo tipico e veramente particolare. Ma ecco dove si trova.

Il borgo siciliano di Al Pacino e Robert De Niro

Avevi mai sentito parlare di Savoca in provincia di Messina? Si tratta di uno dei borghi più affascinanti dell’intera regione. I grandi appassionati di cinema riconosceranno subito questo luogo. E sai perché? Questo bellissimo borgo medievale è proprio uno dei set dell’iconico film ‘Il Padrino’. Il famoso Bar Vitelli si trova appunto tra i vicoletti e gli antichi edifici di questo luogo. I grandissimi Robert De Niro e Al Pacino hanno passeggiato in questo borgo incantevole, in cui il tempo sembra essersi fermato al 1960.

Ma non ti sei ancora convinto a visitarlo? Ecco tutto quello che potresti trovare in questo luogo così tipico.

Perché visitare Savoca in Sicilia

Oltre all’antichità e alla storia di questo posto, Savoca è veramente caratteristica per le sue abitazioni che affacciano su uno strapiombo e sulle piante di sambuco. Se dovessi visitare questo luogo, il miglior modo per vedere tutto quanto è quello di seguire le ‘sette facce di Savoca’, ossia i sette punti panoramici del borgo. All’interno di questo luogo avrai la possibilità di visitare anche la chiesa Madre del XII secolo e il castello Pentefur, costruito probabilmente dagli arabi. Come se non bastasse, Savoca dista solamente 45 minuti da Taormina e, proprio per questo, potresti visitarle entrambe in un giorno solo!

Insomma, che aspetti ad andare in questo borgo che rappresenta la Sicilia a 360°? Non te ne pentirai assolutamente!