Palermo disintegrata dalla rivale di sempre: il cannolo più buono al mondo lo fanno qui | Costa quanto un caffè

Altro che Palermo! Il cannolo più buono e conveniente della Sicilia lo troverai qui. La competizione è altissima..

Il cannolo si sa, è il dolce siciliano per eccellenza e resistervi è praticamente impossibile! Se anche tu ne sei un grande fan e desideri mangiare il più buono della Sicilia, ecco dove dovrai recarti per trovarlo.

Non si tratta di Palermo, ma della sua rivale per eccellenza! Ecco dunque nello specifico dove poter trovare questa squisitezza.

Per moltissimo tempo, il capoluogo siciliano si è vantato di avere i migliori cannoli di tutto il mondo. Che siano buoni è una cosa indubbia eppure, secondo alcuni esperti, i cannoli palermitani non sarebbero i più deliziosi della Sicilia. 50 Top Italy, dopo essersi chiesta questa domanda, ha deciso di stilare una classifica su questo dolce a seguito di alcuni studi. Quello che ne è uscito fuori è a dir poco sconcertante: Palermo non si è aggiudicata la prima posizione.

Ma dove verrebbe realizzato il miglior cannolo al mondo? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

L’accuratissima classifica sui cannoli siciliani

Come accennato precedentemente, ad essersi occupata di stilare un’accuratissima lista è stata proprio 50 Top Italy. Si tratta di un noto sito che si occupa di enogastronomia e ospitalità, gestito da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Nel 2023 si interessarono appunto dei cannoli siciliani, utilizzando il classico modello 50 top: oltre cinquanta persone hanno partecipato ad un sondaggio di voto e hanno assaggiato 20 cannoli differenti, stilando poi la classifica del migliori 10 dell’intera regione. Se in molti avrebbero dato per scontato che quello ad aggiudicarsi la prima posizione fosse palermitano, si sono sbagliati di grosso!

Secondo le persone, il cannolo più buono al mondo lo fanno qui e costa esattamente quanto un caffè!

Dove trovare il migliore al mondo

Ebbene sì, la medaglia d’oro se l’aggiusica proprio il Caffè Sicilia, il quale si trova a Noto (in provincia di Siracusa) e realizza dei cannoli coi fiocchi. In seconda posizione troviamo invece La Pasticceria di Maria Grammatico a Erice (in provincia di Trapani). Dopodiché, soltanto in terza posizione troviamo invece la Pasticceria Cappello di Palermo. Tra i cannoli più buoni della Sicilia troviamo poi anche quelli fatti nell’Antica Dolceria Bonajuto a Modica, nella Pasticceria Russo dal 1880 a Santa Venerina e nella Pasticceria da José a Palermo.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: la Sicilia realizza i migliori cannoli del mondo, a prescindere dalla città!