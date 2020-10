Nel nuovo dpcm, "la chiusura di cinema, teatri, palestre e piscine"

A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è stata confermata nel dpcm la chiusura di cinema, teatri, palestre e piscine nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza conclusasi a tarda notte. La norma aveva visto, nella mattinata di sabato, la forte contrarietà del ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, protagonista di uno scontro con il responsabile della Cultura, Dario Franceschini. Il nuovo Dpcm dovrebbe essere firmato oggi ed entrare in vigore già lunedì.

L'esecutivo avrebbe previsto anche ristori sostanziosi per i settori colpiti dalle nuove misure anti-Covid. Le risorse messe a disposizione di chi è costretto a tirare giù le saracinesche ammontano a ben 2 miliardi di euro, che potrebbero essere inseriti in un decreto già la prossima settimana.

«La chiusura di bar e ristoranti alle 18, lo stop totale a palestre e piscine nonché le fortissime limitazioni ai centri commerciali per il weekend rappresentano un colpo di grazia per l'economia italiana, con il rischio di fallimento per una percentuale enorme di micro, piccole e medie imprese: se le misure del nuovo dpcm, per ora in bozza, saranno confermate, dovranno essere accompagnate da ristori immediati o sarà catastrofe economica. Non è accettabile che il governo aspetti il 24 ottobre per accorgersi che la pandemia è riesplosa e tornata a livelli di contagio preoccupanti». Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, commentando la bozza del dpcm in via di definizione sulle misure per contenere il Covid.

«Tra commercio e turismo, c'è il rischio di bruciare mezzo miliardo di euro al giorno, quasi 20 miliardi al mese, denaro che va trovato nelle pieghe del bilancio pubblico oppure facendo immediatamente ricorso ai sussidi europei, ma comunque assicurato alle imprese e alle famiglie» aggiunge Spadafora.

Intanto dopo Napoli e altre citta' italiane anche a Palermo arrivano le proteste contro le nuove strette per limitare la pandemia del Coronavirus. A manifestare sono soprattutto i titolari e dipendenti di pub e ristoranti, la cui attivita' risulta limitata dalla nuova ordinanza regionale (chiusura alle 23) e dal dpcm in arrivo. I manifestanti si sono diretti in serata davanto la sede della Regione in piazza Indipendenza, dove si sono ritrovate decine di persone. Non si sono registrati incidenti, le forze dell'ordine hanno controllato la situazione in tenuta antisommossa. A manifestare c'erano pure gruppi di Forza Nuova e No Mask.