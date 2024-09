Nè mare nè montagna: questo borgo in Sicilia ti offre la vacanza della vita a 100€ | Ritorni al 1700

Se volete trascorrere una vacanza immersi nella natura e nella tradizione siciliana vi conviene andare qui. Spenderete poco e vi sembrerà di essere tornati indietro nel passato, per quanto il panorama è suggestivo.

Chi l’ha detto che in vacanza ci si possa andare soltanto in estate? Nell’arco di tutto l’anno, se il lavoro ve lo concede e le ferie maturate anche, potrete fare la valigia e partire per nuove ed emozionanti avventure.

In realtà, in particolari periodi dell’anno, il costo del biglietto sarà minore rispetto a quello pagate in alta stagione. La scelta del luogo da visitare ricadrà ovviamente in merito ai vostri interessi, che sia mare, montagna o in città, poco importa, l’importate sarà divertirsi.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi questo stupendo borgo in Sicilia, il quale non sarà né soltanto mare né soltanto montagna. Inoltre la cifra di partenza è veramente bassa, per non parlare del clima che si respira che vi aiuterà di spegnere lo smartphone per immergersi nella natura.

Andare in Sicilia in vacanza

Il bello di andare in vacanza in Sicilia è quello di riuscire ad accontentare tutti nella scelta della meta turistica da scoprire, in quanto avrete sia la parte del mare, sia quella di montagna e anche quella della città storica. Così potrete decidere di prendere il sole stile lucertola, oppure fare trekking o una lunga passeggiata immersi nel verde e infine quella di scoprire tutte le bellezze che vi circondano.

Una volta deciso l’itinerario, vi conviene partire quanto prima, prenotando già le camere e gli alberghi secondo le vostre esigenze. Soprattutto per quello che riguarda la cucina e i reperti storici da vedere, dovrete come minimo fermarvi più giorni.

Il borgo di Erice a Trapani

Se avete voglia di scoprire un borgo in Sicilia da lasciarvi senza fiato, allora non potrete non andare a visitare Erice a Trapani. Ogni cosa di questa zona è piacevole, per questo vi conviene andare a scoprirla, merito anche del prezzo basso per arrivarci. Avrete vicino sia una zona di mare che di montagna, ma questo scorcio attira tanti turisti, soprattutto per la sua bellezza e per il famoso dedalo in città, fatto talmente tanto bene che i cittadini realmente potrebbero perdersi, tra un vicolo e l’altro ma sempre in armonia.

Tra l’altro a proteggere i viandanti ci pensa il Castello di Venere costruito ai tempi dei normanni. Decisamente dopo avervi dato due dritte, se andate in Sicilia, dovete assolutamente mettere Erice nella lista delle mete più gettonate.