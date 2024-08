Mare Rosa in Sicilia: boom di prenotazioni per settembre | Tutti vogliono vedere quello spettacolo della natura

Scopri il mare rosa della Sicilia: te ne innamorerai perdutamente

Siamo nel pieno dell’estate e molti italiani sono già tornati dalle vacanze estive, essenziali per ricaricare le energie prima del lungo anno scolastico e lavorativo. C’è però chi ha ancora qualche giorno di ferie e, sebbene non abbia prenotato nulla, vorrebbe trascorrerlo fuori casa per un’ultima boccata d’aria.

Molto spesso, per queste piccole vacanze un po’ improvvisate si scelgono mete vicine a casa, da raggiungere in fretta e dove non spendere troppo. Sono infatti ottime occasioni per visitare qualche città vicina alla propria o per scoprire bellezze naturalistiche uniche delle quali si è sempre sentito parlare ma non ci si è mai stati.

Se siete in Sicilia e non sapete dove andare, oppure pensate di aver già visto tutto di questa bellissima regione, oggi vi diamo un suggerimento: andate a visitare il mare rosa, vi lascerà senza fiato!

Il mare rosa della Sicilia

Oggi ci troviamo nell’Isola Grande, chiamata anche Isola Lunga. Fa parte dell’arcipelago della Riserva Naturale Orientata dello Stagnone di Marsala e ospita un alto numero di specie protette o addirittura in via di estinzione come, ad esempio, la Calendula marittima. In questa zona della Sicilia l’acqua è bassa e limpida e i depositi di sale, già ampiamente sfruttati nelle epoche passate fin dai tempi dei Fenici, rendono il mare di una meravigliosa colorazione rosa, quasi fiabesca. L’Isola Lunga è la più grande del mini arcipelago delle isole dello Stagnone ed è proprio nota per le saline rigeneranti, sfruttate anche per dei meravigliosi percorsi benessere molto amati da residenti e turisti.

Dal lato di levante si trova una lunga spiaggia di sabbia bianca e finissima che, per via del suo mare trasparente, è nota con il nome di “Tahiti”. Dal lato di ponente, invece, si trovano le saline e quindi i percorsi benessere tanto amati.

Cosa vedere sull’Isola Lunga

Dall’imbarcadero dell’isola si può facilmente raggiungere un paradiso naturale che, con una traversata di circa 20 minuti all’interno delle bassissime acque dello Stagnone di Marsala, permetterà di godere a pieno di tutti i benefici del sale. Qui si possono ammirare anche i fenicotteri, che amano le vasche saline poco profonde che si trovano sull’Isola Lunga.

Sempre sull’Isola Lunga si possono vedere i resti del castello e della cantina di vinificazione del Barone Adragna di Altavilla: la dimora era usata per la caccia d’inverno e per la raccolta del sale d’estate.