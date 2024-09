“Ma siamo a Barcellona?” | Turista spagnolo visita questo borgo in Sicilia, ma non crede ai suoi occhi

In Sicilia c’è un ponte che ricorda tanto uno già visto in Spagna, tant’è che se non sapessimo di essere in Italia, qualche dubbio ci verrebbe. È bellissimo e i turisti spagnoli non potevano credere ai loro occhi.

Almeno una volta nella vita in Spagna ci dovete andare, anche solo in vacanza per qualche giorno, in quanto l’aria che si respira nelle varie città dello Stato è diversa da tutti gli altri. Il cibo, la simpatia delle persone, quel modo di parlare inconfondibile che tanto ci fa innamorare di ogni singolo vocabolo.

Per non parlare della bellezza dei luoghi e della vitalità con cui affrontano la vita. Il bello di viaggiare è quello di poter vedere tante realtà diverse dalla propria e se è vero che come casa non c’è nessun posto è altrettanto vero che scoprire nuovi posti e nuove tradizioni ci fa diventar persone ancora più complete e meno chiuse.

Se quest’anno però nella penisola iberica non ci potete andare, vi basterà prendere il treno e andare in Sicilia, in quanto c’è un borgo che vi farà esclamare: “Ma siamo a Barcellona?”. Resterete senza parole.

Diventare turisti

Non importa dove andate, che sia in Spagna, in Italia o in Giappone l’importante è andare, anche solo scegliere un luogo diverso all’anno come diceva il Dalai Lama. Perché visitare le altre culture ci aiuta ad avere la mente aperta e scoprire ogni volta un modo diverso per vivere e alla fine saremo sempre persone diverse, in quanto faremo di ogni esperienza un piccolo tesoro. L’importante è informarsi bene su tutte le tradizioni del luogo che ci ospiterà per i nostri giorni da turisti.

È naturale che i modi di fare, di parlare, di mangiare saranno diversi dai nostri. Per assaporare meglio il luogo, dovremo aprirci completamente alle altre culture e rispettarne le direttive e le usanze. D’altronde come diceva Gustave Flaubert: “Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo”.

Siamo in Spagna o in Sicilia

Se volete ammirare un pezzettino di Spagna nel cuore dell’Italia, allora non dovrete fare altro che recarvi in Sicilia, dove la bellezza del paesaggio vi avvolgerà, mostrandovi un ponte simile a quello di Ronda in Andalusia.

Per vedere questa meraviglia dovrete andare a Pezzolo, nel borgo collinare di Messina Sud, percorrendo il sentiero Bettaci. Qui il tempo pare essersi fermato e dei rumori e del tram tram della città non c’è più traccia. La vita scorre più lenta e finalmente troverete lo stimolo di alzare lo sguardo dallo smartphone e guardarvi attorno, lasciandovi ammaliare dalla bellezza del luogo intrinseca dalla storia dei tempi antichi. Se trovate la guida in pensione più brillante di sempre, il professore Gaetano Cirasella, vi illustrerà quasi in maniera ipnotica i fatti più salienti che caratterizzarono quel borgo siciliano.