Ma quale Margherita? In Sicilia hanno inventato la Pizza Tiramisù | Non puoi morire prima di assaggiarla

Pensi che la Margherita sia la pizza più buona? Ti sbagli di grosso! In Sicilia puoi mangiare quella al tiramisù. È deliziosa.

In Sicilia, come ben sappiamo, è possibile gustare prelibatezze di ogni genere e tipo. I dolci però sono sicuramente la specialità di questa regione e decidere quale sia il più buono è praticamente impossibile. Pensa che in questa regione potrai addirittura trovare la Pizza Tiramisù!

Dopo averla provata non dirai più che la Margherita è la tua preferita e potrai finire la tua cena con i fiocchi!

Tutti quanti amiamo la Sicilia per le sue terre meravigliose, i paesaggi incantevoli, la tradizione, la storia e il cibo più delizioso che mai. Se non ci sei mai stato, dovresti prenotare immediatamente un viaggio per visitare questa bellissima regione. Gli amanti dei dolci impazziranno di gioia quando entreranno dentro ad una qualsiasi pasticceria siciliana e torneranno a casa con prelibatezze di ogni genere e gusto.

Pensa che, anche in pizzeria, avrai la possibilità di gustarti una delizia unica nel suo genere. Ma ecco quale.

La pizza amata da grandi e bambini

In gran parte delle regioni della nostra nazione, un grande classico per concludere un qualsiasi giro pizza è quello di gustarsene una con la Nutella (e al massimo un po’ di mascarpone). Tuttavia si tratta ormai di una scelta abbastanza scontata e, andando in Sicilia, potrai trovare la vera pizza dolce con la p maiuscola! Si tratta della deliziosa Pizza Tiramisù, che non ti farà rimpiangere in alcun modo una classica Margherita. Si tratta inoltre di una scelta ideale per grandi e bambini che devi provare almeno una volta nella vita e troverai solamente in Sicilia.

Sui social sono cominciate a circolare le immagini di questa prelibatezza e hanno fatto venire l’acquolina in bocca a tutti quanti.

Gli ingredienti per ottenere la Pizza Tiramisù

Questa Pizza Tiramisù vede come base un classico impasto con l’aggiunta di un po’ di cacao, il quale donerà ai cornicioni il classico colore marrone di questo dolce. Dopodiché, al centro è possibile trovare uno strato più che generoso di mascarpone, con l’aggiunga di qualche goccia di cioccolato e cacao in polvere. Come se non bastasse, il cornicione è ripieno da una deliziosa crema di cioccolato al caffè, la quale ricorderà alla perfezione il sapore del classico Tiramisù.

Insomma, non puoi assolutamente morire prima di assaggiarla e, dunque, dovresti subito volare in Sicilia!