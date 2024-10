Ma quale lassativi? Questo piatto della cultura siciliana ti sblocca pure l’anima | Buonissimo ed efficace

Altro che lassativi! Se cucini questo piatto della cucina siciliana potrai dire addio a ogni tuo blocco intestinale. Provare per credere.

Purtroppo può capitare di non riuscire ad andare al bagno per diversi giorni di fila e provare così un forte mal di pancia. Esiste però una deliziosa ricetta siciliana che dovresti provare anche tu se hai un blocco intestinale. Oltre a questo, è anche super deliziosa e per realizzarla ti basteranno veramente pochissimi ingredienti.

In questo modo potrai dire addio definitivamente ai lassativi e optare piuttosto per una gustosità amata da tutti quanti, anche dai più piccoli.

L’alimentazione, se corretta e mirata, può aiutarci anche con qualche problemuccio. Alla base di una dieta sana ed equilibrata troviamo sicuramente un sacco di verdure. Questi alimenti sono infatti i nostri migliori amici per digerire meglio e sbloccare il nostro intestino quando necessario. Proprio per questo ti proporrò nel seguente articolo un piatto tipico della cucina palermitana a base di verdure. Si chiama ‘canazzo’ ed è un delizioso contorno che potrebbe impreziosire tutti quanti i tuoi secondi.

Ecco dunque nel dettaglio gli ingredienti di cui avrai bisogno e i pochissimi passaggi che dovrai seguire per ottenere questa delizia siciliana.

Gli ingredienti per ottenere il canazzo siciliano

Come detto in precedenza, questo contorno a base di verdure è amato anche da tutti i bambini ed è un toccasana per la nostra salute. Per ottenerlo avrai bisogno di:

2 patate abbastanza grandi;

2 melanzane;

2 pomodori;

2 peperoni (uno giallo e uno rosso);

Olio extravergine d’oliva;

Un po’ di cipolla rossa;

Sale e pepe quanto basta;

Menta;

Basilico.

In questo modo avrai tutto il necessario per ottenere il canazzo palermitano, ideale anche per le persone vegetariane!

I passaggi per ottenere questo contorno

La primissima cosa che dovrai fare è munirti di una padella antiaderente, dove dovrai aggiungere un po’ di olio extravergine e della cipolla tritata. A questo punto, aggiungi le patate (precedentemente tagliate e sbucciate) e lascia che si insaporiscano per circa un minuto. Aggiungi poi all’interno della padella i pomodori e i peperoni già tagliati. Versa quindi un bicchiere e mezzo di acqua, lasciando rosolare il tutto per circa cinque minuti. Non ti resterà quindi che aggiungere le melanzane a cubetti, il sale, il pepe e un altro po’ d’acqua. Lascia quindi cuocere il tutto per circa 20/25 minuti con un coperchio. Non appena questa delizia sarà pronta potrai insaporirla con qualche foglia di menta, basilico e il gioco sarà fatto!

Insomma, non aspettare un secondo di più e realizza anche tu questa delizia della cucina siciliana. Ti sbloccherà anche l’anima!