La Spiaggia siciliana di Montalbano é la meta da sogno di tutti: altro che Sardegna, gli stranieri la mettono al primo posto

La spiaggia dove è ambientato Montalbano si trova in Sicilia. D’estate si affolla di turisti e stranieri, battendo persino la Sardegna.

Tutti quanti sappiamo chi è il mitico commissario Montalbano, che da anni ci accompagna dentro al piccolo schermo e ci fa vivere un po’ di misteri. La serie è ambientata in Sicilia e in molti si saranno chiesti dove si trova la bellissima spiaggia che appare spesso. D’estate si riempie di turisti e stranieri e sono in tanti a sostenere che sia addirittura migliore delle spiagge sarde.

Ecco dunque nel dettaglio dove si trova la spiaggia di Montalbano e perché dovresti visitare anche tu questo luogo così caratteristico.

Le vicissitudini del commissario Montalbano hanno ormai appassionato l’Italia intera dal 1999 e con le sue quindici stagioni è riuscita ad entrare nel cuore di tutti. Se anche tu sei un grande appassionato della serie e vorresti visitare almeno una volta nella vita i luoghi in cui è stata girata, c’è una spiaggia che non puoi farti scappare.

Si trova in Sicilia, la terra per eccellenza del commissario e d’estate si riempie di turisti da tutte le parti del mondo!

Dove si trova la spiaggia di Montalbano

Ebbene sì, la spiaggia dove è stato girato Montalbano si trova proprio a Donnalucata, a due passi da Scicli. Si tratta di un luogo incantevole, con una spiaggia dorata e delle acque cristalline proprio come quelle della Sardegna. A render ancora più magica questa spiaggia è la cosiddetta “fonte ad ore”, ossia una sorgente di acqua dolce che sembra sgorgare soltanto ad alcune precise ore del giorno.

Dietro a questo mistero c’è una bellissima storia che vede un viaggiatore arabo di nome Muhammad al-Idrisi arrivare in questa terra e notare una sorgente che sgorgava soltanto durante alcuni momenti, corrispondenti proprio alle ore di preghiere mussulmane.

Le due spiagge di Donnalucata

A Donnalucata ci sono in realtà ben due spiagge: Micenci e Ponente. La prima è particolarmente affollata durante i mesi estivi, ma vista la sua grandezza è perfetta per le famiglie e chi vuole godersi una giornata di relax. Per quanto riguarda invece la spiaggia di Ponente, essa vede da un lato il bellissimo porto di Donnalucata, mentre dall’altro la scogliera che la separa da un’altra spiaggia di nome Playa Grande.

Insomma, se anche tu ami il commissario Montalbano visita queste mete da sogno. Vedrai che non te ne pentirai!