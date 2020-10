In Sicilia, nella settimana dal 12 al 18 ottobre, sono stati effettuati 46.535 tamponi, il numero piu' elevato dall'inizio dei controlli, con un incremento dell'8,8% rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati effettuati 936 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale e' pari a 1.619. E' quanto emerge da un report a cura dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo dedicato all'analisi degli indicatori territoriali relativi all'epidemia da Covid 19, aggiornati alla settimana che va dal 12 al 18 ottobre. I dati sono quelli pubblicati sul sito della Protezione Civile Nazionale. Dal confronto aggiornato con i dati relativi alle altre regioni e province autonome (rapportati a 100 mila abitanti) si conferma la sensibile risalita del numero di nuovi positivi in tutte le regioni italiane che si registra ormai da alcune settimane. In Italia, complessivamente, nella settimana dal 12 al 18 ottobre si sono registrati 59291 nuovi positivi, in aumento del 100,2% rispetto ai 29621 della settimana precedente; nello stesso periodo in Sicilia si sono registrati 2998 nuovi positivi, con un incremento del'85,9% rispetto alla settimana precedente. In Sicilia, in rapporto alla popolazione residente, sono stati effettuati dall'inizio dei controlli 11985 tamponi per 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale e' pari a 22476. Il maggior numero di tamponi per 100 mila abitanti e' stato effettuato nelle regioni del nord-est: Provincia autonoma di Trento 48132, Veneto 43725, Friuli Venezia Giulia 39385. Il minor numero di tamponi e' stato invece effettuato nelle regioni meridionali, meno colpite - nella fase iniziale della pandemia - dalla diffusione del Covid-19: sotto i 13 mila tamponi per 100 mila abitanti troviamo la Calabria (12404), la Puglia (12193) e la Sicilia (11985).