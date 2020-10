I sindaci siciliani della Lega contro la reintroduzione dell'Imu

"Chiediamo che il governo smentisca categoricamente la possibilita' di riesumare una tassa odiosa e ingiusta come l'Imu sulla prima casa, cancellata dopo anni di battaglie di civilta'". Lo affermano in una nota i sindaci siciliani della Lega, Matteo Francilia (Furci Siculo), Francesco Di Giorgio (Chiusa Sclafani), Anastasio Carra' (Motta Sant'Anastasia) e Salvatore Gallo (Palazzolo Acreide). "Si tratta di una vera e propria follia fiscale - continuano i sindaci del Carroccio - che poteva essere partorita solo da chi non ha visione e continua a navigare a vista mettendo a rischio la stabilita' non solo delle imprese, cuore dell'economia, ma adesso anche la serenita' delle famiglie gia' vessate oltre misura". E dalla Lega viene sempre l'allarme sulla situazione economica degli enti locali: "si continua a scaricare sui comuni servizi di ogni tipo - afferma Mariko' Hopps, responsabile enti locali della Lega per la Sicilia occidentale - a cominciare da quelli nuovi richiesti dall'emergenza sanitaria, il tutto con le stesse esigue risorse che avevamo prima dell'emergenza Covid. Serve immediatamente dare un segnale ai comuni prima che sia troppo tardi" conclude Hopps.