Ecco il Black Friday anche per le arancine: in Sicilia te le buttano praticamente addosso | Regalate a 1€

Per gli amanti delle arancine, questa è l’occasione giusta: quante ne vuoi a 1€ l’una

Sebbene lo street food ormai sia diffuso in ogni regione d’Italia e in ognuna di esse assume i colori, i profumi e i sapori tipici di quel luogo, quando si pensa a questo tipo di cibo non si può non fare riferimento alla Sicilia, patria della buona cucina italiana e terra natale di molte delle ricette più amate e replicate in tutto il mondo.

Impossibile, ad esempio, non pensare a pane e panelle, oppure alla “leggerissima” parmigiana di melanzane che, sebbene oggi sempre più famiglie la cucinano con le melanzane grigliate, la tradizione vorrebbe che si componesse solo ed esclusivamente di melanzane fritte.

Regine assolute dello street food siciliano sono poi le arancine, gustose palle di riso con diversi ripieni che vengono poi fritte nell’olio bollente e consumate così come sono per pranzo, per cena o in qualsiasi momento della giornata. Oggi vi parliamo di un’offerta incredibile: sono buonissime e costano pochissimo.

Prova queste arancine e ti innamorerai

Chiunque sia mai stato in Sicilia, per lavoro o in vacanza, non ha potuto non provare le arancine. Piatto tipico per eccellenza, si caratterizzano per un esterno croccante e saporito e per un interno cremoso e avvolgente, che conquista tutti. Ottime da preparare anche a casa poiché ideali per riutilizzare gli avanzi di risotto, ad esempio, si distinguono anche per un prezzo davvero contenuto, soprattutto se acquistate in loco.

Iniziando da Catania, sono soprattutto due i locali in cui recarsi se si vuole assaggiare un’arancina fatta secondo la tradizione. Il primo è Savia in via Etnea 300, dove la maggior parte dei clienti elegge l’arancina al sugo come la migliore in assoluto; il secondo è Scollo in via Messina 255, che offre anche interessantissime varianti stagionali. Se invece vi recate a Siracusa, non potete non passare al Bar Pasticceria Midolo in Corso Umberto 86: le arancine vi faranno innamorare.

Le arancine più buone della Sicilia

Proseguendo di città in città, a Modica i cittadini suggeriscono a tutti i turisti di assaggiare un’arancina di Casa Don Puglisi in Corso Umberto I 160, mentre a Messina non si può non passare al Forno Cannata di via Nazionale 144, che ha più di cinquant’anni. Per chi si trova a Palermo, punto di riferimento per le arancine è Vabres di via Michele Cipolla 85, che offre delle varianti interessanti con bacon e provola e salsiccia, per i più temerari.

Sempre a Palermo, una pasticceria che si distingue per arancine da record è Oscar in via Mariano Migliaccio 39, dove non si possono non assaggiare quelle accàrne e abbùrro!