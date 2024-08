È un angolo di paradiso in Sicilia: ci vivono 800 anime a picco sul mare | Questo borgo è magico

Un borgo splendido in Sicilia: se lo scopri te ne innamorerai (cataniaoggi.it / pexels)

Questo è uno dei borghi più belli della Sicilia: non puoi perdertelo

Siamo ormai nel pieno dell’estate e molti italiani sono in vacanza. C’è chi sceglie di andare in montagna, così da godersi un po’ il fresco e le belle passeggiate e c’è chi, invece, nonostante le temperature roventi sceglie e sceglierà per sempre il mare.

Una delle regioni più frequentate d’estate per le vacanze è la Sicilia, che offre ai suoi visitatori un mare meraviglioso, una cultura millenaria ed una cucina indimenticabile. Chi frequenta abitualmente questa regione sa quanta bellezza possa offrire e, spesso, già alla prima visita ce ne si innamora.

In Sicilia, però, non c’è solo il mare. Oggi vi parliamo infatti di un piccolo borgo che, con meno di 800 abitanti, vi rapirà completamente quando lo visiterete: fidatevi di noi, è come vivere un tuffo nel passato.

Scopri Castroreale è un borgo unico

Si trova a pochi chilometri da Messina, tra i Monti Peloritani. Questo borgo di cui vi parliamo oggi si chiama Castroreale: conta meno di 3000 abitanti eppure, tra le sue vie, si respira più vita che mai. Una leggenda narra che una prima versione di Castroreale venne fondata da un re proveniente dal Medio Oriente di nome Artenomo che, nella zona dove oggi sorge il paese, costruì una città dedicata alla figlia Artemisia. Per volere di Castroreo, il marito di Artemisia, il paese prese poi il nome di Kastros, da cui deriverebbe l’attuale Castroreale. A livello storico, però, i primi cenni del borgo risalgono al XIV secolo: Federico II d’Aragona ordinò qui la costruzione di un castello, attorno a cui prese vita un nucleo fortificato nominato Castro, poi Castroreale.

Oggi a Castroreale si possono notare ancora importanti edifici religiosi, che sottolineano la fede della popolazione di ieri e di oggi. Imperdibile il Duomo di Santa Maria Assunta, risalente al XV secolo. Di fianco, nella Torre Campanaria, sono custodite opere degne di nota.

Gli eventi di Castroreale

A Castroreale gli eventi più importanti sono di carattere religioso. Il 2 febbraio si celebra la Festa della Candelora, durante la quale si organizza la processione della Madonna e la benedizione delle candele. Ad agosto, invece, si tiene la Sagra del Biscotto Castriciano, la migliore occasione per assaggiare i prelibati dolcetti tipici del paese, inventati dalle monache del monastero di Santa Maria degli Angeli.