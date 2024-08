É in Sicilia il caffè al prezzo più basso d’Italia: non credevo allo scontrino | Mai speso così poco

Qui troverai il caffè più economico di tutt’Italia: è tutto vero

Ormai anche il caffè ha subito degli enormi rincari. Questo riguarda non solo il caffè macinato che si compra al supermercato per la caffettiera di casa, ma anche quello che si acquista al bar: sebbene fino a qualche anno fa bastava un euro per concedersi un buon espresso da bar, oggi invece non si spende meno di 1.50 euro nella maggior parte dei casi.

Per questo motivo, sempre meno persone si concedono quotidianamente una colazione al bar, piacere che invece fino a qualche anno fa accomunava migliaia di italiani data la bontà del caffè e del cornetto gustati in pasticceria.

Oggi, però, vi diamo una bella notizia. Se abitate in Sicilia, potete ancora concedervi un espresso gustoso senza spendere ogni volta tutti quei soldi: ecco perché.

In Sicilia il caffè costa ancora poco

Un’elaborazione di AssoUtenti, basata sui dati del Ministero dello Sviluppo Economico, ha confrontato i prezzi del caffè del 2021 con quelli del 2022. Spiccano in particolar modo i dati relativi al costo del caffè a Palermo: il capoluogo siciliano, infatti, è una tra le dodici città dove, nonostante i rincari ci siano anche qua, il caffè continua a essere tra i più economici di tutt’Italia. Qui, per una tazzina di caffè al bar, si spendono circa 1.03 euro, mentre nel 2021 erano sufficienti 0.98 centesimi: nonostante la crescita sia stata del 5.1%, è impossibile notare come comunque la cifra sia ben inferiore a quella di altre città italiane.

La media nazionale del prezzo del caffè è infatti di 1.10 euro. Le cifre più alte si trovano in Trentino Alto Adige: a Bolzano costa 1.24 euro, a Trento 1.25 euro. Anche a Cuneo il prezzo è alto, intorno a 1.24 euro. Gli aumenti più importanti, a livello percentuale, si trovano a Catanzaro (+15%), a Cosenza (+13.6%) e a èescara (+16%).

Come risparmiare sul caffè

Per risparmiare sul caffè, ciò che si può fare è banalmente ridurre il numero di quelli che vengono acquistati al bar ed aumentare invece quelli casalinghi. Oggi come oggi, grazie alla tecnologia delle macchinette per casa, anche qui si possono gustare espressi da bar: scegliete la macchina che più vi piace e rispetta i vostri interessi!

Per quanto riguarda le cialde, infatti, sebbene quelle di marca abbiano prezzi non indifferenti, è possibile anche acquistare quelle cosiddette “compatibili”, cioè di marche più economiche ma comunque adatte alla macchinetta.