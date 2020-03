Coronavirus, tutta Italia blindata

Chiudono in tutta Italia bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, negozi, eccetto quelli per i beni di prima necessità e le farmacie. Restano aperti i servizi essenziali, a partire dal trasporto pubblico, ma anche quelli bancari e finanziari. E le fabbriche potranno continuare la produzione, ma a condizione di garantire la sicurezza dei lavoratori. Le misure sono state annunciate dal premier Giuseppe Conte in diretta Facebook. Il governo ha integrato il decreto di domenica scorsa, quello che ha istituito nel Paese una zona arancione limitando gli spostamenti e l´esercizio delle attività sociali. Il provvedimento viene incontro alle richieste della Lombardia, che per prima aveva invocato la chiusura di tutte le attività non indispensabili e la riduzione dei mezzi pubblici, sulle orme della zona rossa iniziale di Codogno, dove il contagio rallenta.

La decisione, scrive Il Sole 24 ore, è stata presa dopo l´ennesima comunicazione del numero dei malati, ieri 2mila in più in tutta Italia, di cui quasi 1.336 nella sola Lombardia (il numero dipende anche dall´arrivo tardivo di alcuni tamponi del giorno prima). In tutto i positivi riscontrati sono 10.590, di cui 5.763 in Lombardia (con la provincia di Bergamo focolaio principale). "Tra due settimane vedremo se quanto messo in campo e' stato sufficiente a rallentare la crescita dei contagi. L'ulteriore passaggio sarebbe la chiusura totale del Paese, ma sono convinto che da qui ai prossimi 15 giorni qualcosa di positivo si vedra'". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Sicilia Ruggero Razza, nel corso della trasmissione Agora', su Rai3 a proposito delle nuove norme emanate ieri sera dal governo.