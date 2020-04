Coronavirus: Carrà (Lega), indegno governo del lockdown che consenta sbarchi

"Altro che fondato timore che nelle prossime settimane possano esserci sbarchi, c'è già notizia di un immigrato positivo al coronavirus sbarcato a Pozzallo. È indegno che il governo del lockdown continui a consentire questi arrivi, lasciando esposta al virus l'intera popolazione siciliana e italiana". Lo afferma il commissario provinciale della Lega a Catania, Anastasio Carrà. "Come commissario della Lega - sottolinea Carrà - non posso che denunciare quanto sta accadendo. Come sindaco aggiungo che sono molto arrabbiato, perché mentre chiedo ai cittadini di fare sacrifici e restare in casa, vedo che il governo dimostra ancora una volta di fregarsene della Sicilia e dei siciliani". "Questo immigrato - aggiunge - ha potuto spostarsi da Lampedusa a Pozzallo e sicuramente è entrato in contatto con moltissime persone, così facendo rischiamo che l'immigrazione incontrollata possa diventare una bomba sanitaria che vanificherebbe ogni sforzo fatto per debellare il virus".