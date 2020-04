E' sempre Catania la provincia più colpita dal coronavirus. Ad Agrigento sono 104 i positivo, con 0 ricoveri, 2 guariti e 1 deceduto; a Caltanissetta, 91 (23, 4, 7); Catania, 525 (153, 23, 46); Enna, 270 (170, 1, 13); Messina, 314 (138, 15, 24); Palermo, 258 (73, 29, 12); Sale a 1.774 il numero delle persone attualmente contagiate dal coronavirus in Sicilia, 48 in piu' rispetto a ieri. Il dato, aggiornato alle 17 e gia' comunicato all'Unita' di crisi nazionale, e' stato reso noto dalla presidenza della Regione Siciliana nel suo bollettino quotidiano sull'emergenza epidemiologica nell'Isola. Il numero dei guariti sale a 104, quello dei decessi a 116. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati nell'Isola sono stati 21.904, 2.008 in piu' rispetto a ieri: di questi sono risultati positivi 1.994 finora.