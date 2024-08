Catania a 5 Stelle: questo é il ristorante in centro città eletto il migliore dai turisti | Ci vanno anche i catanesi

A Catania c’è un ristorante cinque stelle che sta facendo impazzire sia i turisti che gli stessi abitanti. Ecco il suo nome.

Catania è la città delle acque cristalline come quelle delle Maldive, dell’Etna che affaccia sulle case, della tradizione e sicuramente anche del buon cibo. Nel cuore pulsante della città c’è un ristorante cinque stelle che sta facendo impazzire tutti quanti. Turisti, stranieri, ma anche gli stessi catanesi fanno le corse per poter gustare le prelibatezze proposte dal locale.

Ecco dunque il suo nome e perché dovresti prenotare anche tu se passi per caso dalla Città Etnea.

La Sicilia è sicuramente una delle regioni migliori quando si tratta di delizie e gustosità in grado di farci leccare i baffi. Ogni piatto o dolce è unico nel suo genere ed è difficile riuscire a trovare qualcosa che non appaghi le nostre papille gustative. Catania è una delle città più grandi della regione e al suo interno è possibile trovare svariati ristoranti pronti a cucinare qualche piatto tipico.

Nel cuore della bellissima città, tutti quanti stanno impazzendo per un ristorante cinque stelle. Scopriamolo subito insieme.

Il ristorante catanese con cinque stelle

Il nome del locale in questione è Vicè.5 e si trova esattamente in Via Monsignor Ventimiglia 182. Attualmente conta cinque stelle su cinque su TripAdvisor e le recensioni sono più che positive. Dentro al locale puoi gustare tutti i sapori mediterranei e pesce fresco del giorno. Come se non bastasse, Vicè.5 ha pensato anche alle persone vegetariane, con diverse proposte all’interno del loro menù prive di alcun tipo di carne.

Chiunque abbia mangiato all’interno del ristorante ha commentato positivamente la sua esperienza su TripAdvisor.

Le recensioni del ristorante Vicè.5

Gran parte dei clienti che sono passati dal locale, hanno votato l’esperienza vissuta come eccellente. Il personale è disponibile, gentile e con molta esperienza, il menù propone anche una vasta scelta di vini e il prezzo sembra essere più che conveniente. “Turisti romani in vacanza a Catania, torniamo per la seconda sera consecutiva a cena in questo locale aperto da due mesi, è veramente una sicurezza per la qualità delle materie prime e per l’efficienza del servizio” qualcuno scrive. Insomma, nonostante il ristorante abbia aperto da poco ha comunque riscosso un’incredibile successo in città.

Se quindi anche tu sei in vacanza a Catania o abiti all’interno della città, non ti perdere le prelibatezze proposte da Vicè.5. Non te ne pentirai!