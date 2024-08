Boom prenotazioni, la Sicilia vola al primo posto come meta di settembre: 3 luoghi imperdibili

Più bella della Sicilia è difficile trovarla: la meta perfetta delle tue vacanze

Per quanto ormai siamo a Ferragosto e molti italiani sono già in vacanza, se non sono addirittura già tornati, di fatto soprattutto per via dei costi tipici di questo periodo molte famiglie hanno scelto di partire a settembre, quando i prezzi si sono un po’ abbassati.

Dato il caldo che ormai caratterizza questi ultimi anni, anche a settembre si può godere di una bella settimana di sole e, soprattutto se si sceglie una delle regioni del Sud Italia, non si deve temere il freddo: chi abita in quelle zone, infatti, spesso fa il bagno fino ad ottobre.

Oggi parliamo della Sicilia, regione ben nota come meta ideale delle vacanze: vi consigliamo in particolare tre mete, che se amate il caldo e il mare come lo amiamo noi non potete non visitare!

I tre luoghi imperdibili della Sicilia

Iniziamo da Taormina, una bellissima cittadina che si trova sulla costa orientale della Sicilia e che, se si raggiunge questa regione a settembre, dà davvero il meglio di sé. Con lo sfondo dell’Etna, offre ai suoi visitatori l’antico teatro greco, da non perdere così come tutte le sue vie caratteristiche del centro storico che, tra piccoli negozi tipici e locali dove gustare la cucina tradizionale, vi faranno letteralmente innamorare. Un’altra meta spesso messa in secondo piano rispetto alle altre siciliane è Ragusa Ibla, perfetta da visitare a settembre, quando il caldo è un po’ sceso ed anche il numero di turisti si è un po’ ridotto. Qui sono meravigliose le piazze affrescate, così come le chiese e tutti gli edifici in stile barocco.

Infine, terza perla della Sicilia è quella delle Isole Egadi che, a settembre, offrono un mare cristallino perfetto per il nuovo e sentieri anche all’ombra per godersi delle belle escursioni panoramiche. Favignana, Levanzo e Marettimo, quindi, possono diventare il vostro rifugio sicuro, dove rilassarvi e ricaricarvi.

Come godersi la Sicilia

A chi va in vacanza in Sicilia, consigliamo di non fermarsi in un unico posto ma di affittare una macchina, o usare la propria e muoversi sia di giorno che di sera, per scoprire nuove spiagge incontaminate e nuovi borghi storici.

Inoltre, è bene dimenticarsi per qualche giorno la dieta e lasciarsi andare agli assaggi: la cucina tipica siciliana, infatti, è tutta da scoprire ed è un peccato non approfittarne!