Assunzioni GDO Sicilia: posti vacanti da Lidl ed Eurospin | Il contratto fa gola a tutti

Importanti assunzioni GDO Sicilia. Aperte diverse posizioni da Lidl e Eurospin. Ecco come candidarsi velocemente.

Se anche tu sei alla ricerca di un lavoro sicuro, ben pagato e con ottimi orari, due colossi della Grande Distribuzione stanno assumendo a gogo proprio in queste ore in Sicilia. I requisiti sono veramente minimi e probabilmente anche tu potresti essere il candidato perfetto. Ecco dunque nel dettaglio quali figure stanno ricercando Lidl e Eurospin, i requisiti necessari e come potersi candidare velocemente. Il contratto potrebbe convincerti immediatamente!

Purtroppo si sa, riuscire a trovare un bel lavoro oggigiorno non è poi così facile come si possa pensare.

Se però anche tu vuoi salutare i lavori precari, stagionali, poco retribuiti e veramente faticosi, in questo articolo potrai trovare delle interessanti offerte da non farsi scappare. Questo perché Lidl e Eurospin, i due colossi della Grande Distribuzione, stanno facendo decine di assunzioni in Sicilia. Fare richiesta è veramente semplice e, se scelto, potrai finalmente lavorare in un ambiente piacevole e professionale.

Ecco dunque nel dettaglio in quali città stanno assumendo e i requisiti necessari per poter essere il candidato perfetto.

Come cominciare a lavorare da Lidl

Lidl sta assumendo in molteplici province di Trapani, Palermo e Catania e i candidati scelti potrebbero cominciare già da ottobre 2024. Le posizioni aperte sono: assistant store manager, apprendista addetto vendite, addetto vendite, addetto vendite a chiamata e addetto vendite otto ore domenicali. Non serve alcuna laurea e basterà soltanto il diploma di maturità, un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non servirà alcuna esperienza nel settore delle Grandi Distribuzioni.

Attualmente sul sito web di Lidl potrai trovare ben 18 opportunità imperdibili di lavoro. Basterà utilizzare la parole chiave “Sicilia” all’interno della sezione “Lavoro”.

Le opportunità da Eurospin

Per quanto riguarda invece Eurospin, nelle città di Palermo e Terrasini stanno ricercando delle persone da inserire all’interno del banco macelleria. Tuttavia è necessario avere esperienza e conoscere bene le diverse tipologie di carni. Sarà inoltre necessario che il candidato sappia utilizzare gli strumenti per affettare (coltelli e affettatrici). In caso di assunzione, il soggetto dovrà recarsi al supermercato di Campofelice di Roccella per un breve periodo di formazione. Anche in questo caso per potersi candidare basterà andare sul sito ufficiale Eurospin, cliccare “Lavora con Noi” e dopodiché inserire la parola chiave “Sicilia”.

Non perdere queste occasioni e candidati immediatamente anche tu. Lidl o Eurospin si riveleranno la scelta migliore mai fatta prima!