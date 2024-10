Arrosticini, ti hanno sempre detto una bugia: i migliori li fanno in Sicilia | In pochissimi lo sanno

Credi che gli Arrosticini abruzzesi siano i migliori al mondo? Ti hanno sempre detto una bugia. I più buoni li trovi in Sicilia.

Gli Arrosticini abruzzesi sono sicuramente una prelibatezza amata da grandi e bambini. Uno tira l’altro e rinunciarci è praticamente impossibile. Non tutti sanno però che un’alternativa altrettanto valida viene direttamente dalla cucina siciliana. Chiunque abbia assaggiato questa prelibatezza sicula ha giurato di preferirla a quella abruzzese.

Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta e perché dovresti assolutamente assaggiarla anche tu. Non te ne pentirai!

Quando si tratta di cibo, la nostra nazione primeggia in tutto il mondo. Questo perché ogni regione, città, paese e luogo nasconde una prelibatezza tipica e sempre deliziosa. In Italia puoi infatti mangiare bene ovunque, dalla carne al pesce, con una varietà in grado di appagare anche il palato più fino. Amatissimi dalle persone sono sicuramente gli Arrosticini abruzzesi: degli spiedini di carne di pecora ideati nell’Appennino, in particolar modo in Abruzzo.

Quello che però non tutti sanno, è che un altro delizioso spiedino puoi trovarlo nella cucina siciliana e per realizzarlo a casa ti basteranno pochissimi ingredienti.

Come realizzare gli spiedini alla siciliana

Se anche tu vuoi volare nelle terre siciliane con un solo morso, allora forse dovresti realizzare gli spiedini alla siciliana. Lo stretto necessario di cui avrai bisogno sarà:

1kg di fettine di vitello;

Un po’ di foglie d’alloro;

Una cipolla rossa;

150 gr di mollica di pane;

150 gr di Caciocavallo;

Un po’ di pinoli;

Dell’uva passolina;

Olio extravergine d’oliva;

Una cipolla dorata;

Sale, pepe e prezzemolo;

Del pangrattato.

In questo modo avrai tutto il necessario per ottenere una delle pietanze più buone della nostra nazione. Ma ecco come procedere.

I passaggi da seguire attentamente

La primissima cosa che dovrai fare è frullare la mollica del tuo pane per renderle più fina possibile. Dopodiché munisciti di una padella, versa l’olio, le molliche e tostale per circa 6 minuti. Mentre attendi che raggiungano la perfetta cottura, prendi la cipolla dorata e tritala finemente. A questo punto aggiungila alla padella già sul fuoco, assieme ad un pizzico di sale per altri 10 minuti. Nel frattempo taglia la cipolla rossa e lasciala da parte all’interno di una ciotola. Grattugia poi il caciocavallo e aggiungilo alla mollica appena cotta con i pinoli e l’uvetta.

Non ti resterà che mescolare il tutto con il prezzemolo tritato, le cipolle rosse, il pepe, il sale e altro olio. A questo punto prendi le fettine di carne e posiziona al suo interno un cucchiaio di quanto appena ottenuto. Arrotolale piano piano e fermale con uno stecco di legno. Aggiungi poi una foglia di alloro e una fetta di cipolla, continuando questa serie finché lo spiedino non viene concluso.

Passa un po’ di pangrattato e cuoci queste delizie siciliane in padella. Dopo averle provate non riuscirai più a farne a meno!